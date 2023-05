Da “Genny” a Ovrebo, quanti incubi: la Fiorentina non deve rimanere incompiuta

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla storia della Fiorentina, quella recente ma non solo. La gara di questa sera può significare tanto per tutta Firenze. L'ultimo vero successo, quello del 96' è molto lontano. Quando Rui Costa e Batistuta conquistarono la Coppa Italia e la Supercoppa. Qualcosa di davvero importante, che negli anni ha visto molte delusioni. Da Ovrebo a "Genny'a carogna". Per questo motivo la gara di questa sera ricopre un significato davvero importante per la Fiorentina e la sua storia. Non sarà facile affrontare l'Inter di Inzaghi, squadra fortissima senza ombra di dubbio. Servirà la gara perfetta, l'estro di Nico Gonzalez, una prova granitica della difesa, la diga Amrabat e la qualità del duo Castrovilli-Bonaventura. Guai ad accontentarsi, ritornare a vincere si può.