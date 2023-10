Da domani la ripresa: Brekalo il primo a fare ritorno

UNA NUOVA MARATONA

Alla ripresa e fino alla terza e nuova sosta di metà novembre, la Fiorentina sarà attesa da sei partite in diciotto giorni tra campionato e Conference League. Da domani in avanti, Italiano comincerà a ritrovare i tanti Nazionali ancora in giro per l’Europa e il mondo, con Brekalo primo a far ritorno a Firenze dopo che la sua Croazia ha terminato gli impegni di questo giro affrontando ieri sera il Galles. Nel momento in cui la Fiorentina ricomincerà ad allenarsi, Milenkovic e Kouame, Bonaventura e Biraghi, più Kayode con la Under 21 azzurra, saranno a loro volta in campo, per poi far rientro al Viola Park, dove li aspetta una seduta di scarico come primo appuntamento. Rimangono gli argentini, ultimi a ripresentarsi all’appello per ovvi motivi: giocando in Perù quando sarà la notte tra domani e mercoledì in Italia, tra distanza intercontinentale da coprire e fuso orario. Il primo giorno utile per allenarsi in gruppo sarà venerdì. In quest’occasione, il posticipo a lunedì della partita di campionato darà una mano a Italiano: piccolo, grande beneficio subito da scontare con il Cukaricki ad appena 72 ore dall’Empoli. Ma almeno la Fiorentina giocherà ancora al Franchi.