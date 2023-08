Da Corvino a Venuti: tutti gli ex di Fiorentina-Lecce

Fiorentina-Lecce non è una partita normale. Dall’altra parte infatti, ci sono tanti ex che non vedono l’ora di prendersi la loro personalissima rivincita. In campo, e fuori. Ci sarà Venuti, per esempio.

Fiorentina-Lecce non è una partita normale. Dall’altra parte infatti, ci sono tanti ex che non vedono l’ora di prendersi la loro personalissima rivincita. In campo, e fuori. Ci sarà Venuti, per esempio. E poi Pantaleo Corvino. Il direttore che da queste parti ha scritto pagine di storia (nel bene, e nel male), che ha vissuto anche contrasti forti con la città ma che qua ha lasciato un pezzo (grande) di sé. Colpi, scoperte, grandi acquisti e qualche buco nell’acqua ma come dimenticare le Champions, i Gilardino, i Toni, i Vargas, gli Jovetic e, tanto per stare alla storia più recente, i Vlahovic e i Milenkovic? Insieme a lui, in quella Fiorentina, c’era anche Sandro Mencucci. Fiorentino doc ma oggi ad giallorosso. Lo riporta il Corriere Fiorentino.