Da Cabral come Batistuta, a Biraghi da centrocampo: i gol che non dimentichi

La Nazione ricorda alcuni dei gol più importanti del 2023 viola. Partendo dal numero uno di questo 2023, quello segnato da Cabral in un anonimo Fiorentina-Monza terminata 1-1. Scatto a bruciare il difensore e tiro violentissimo del brasiliano sotto la traversa. Un gol che ha ricordato a tanti tifosi viola la rete di Batistuta contro l’Arsenal. Altra rete che in pochi si ricorderanno è quella siglata da Barak contro la Sampdoria, negli ottavi di Coppa Italia. Una partita di certo non indimenticabile ma un gol importante, perché è da lì che è nato poi un percorso che ha portato la Fiorentina alla finale. Dalla Coppa Italia si passa all’altra coppa, quella della Conference League. E’ proprio in questa competizione che la Fiorentina ha sempre trovato con facilità la via del gol. Soprattutto da parte di quei famosi attaccanti che spesso in campionato facevano (e fanno tuttora) fatica. L’esempio lampante è la partita contro il Braga. Un bel 4-0 con le doppiette di Jovic e Cabral. Tabellini che i tifosi avrebbero il piacere di leggere più spesso. In questi 102 gol segnati c’è anche uno che è entrato con merito nei più belli della storia viola. Si tratta della rete del 3-0 messa a segno da Cristiano Biraghi contro il Verona il 27 febbraio 2023. Un gol fantastico per il capitano, che sorprese Montipò con una parabola incredibile da centrocampo. Quello che però nessuno dimenticherà mai, e che forse ha regalato una delle più grandi emozioni degli ultimi anni, è sicuramente quel mancino di Barak nella semifinale di ritorno di col Basilea.