Da Amrabat a Gonzalez, il punto sui viola impegnati con le nazionali

La Fiorentina attende notizie positive dai ritiri delle varie Nazionali dove sono impegnati gli otto calciatori viola. In tal senso Amrabat salterà la partita di stasera del Marocco contro il Cile per un fastidio muscolare. Il medico dei "Leoni dell'Atlante"ha chiarito comunque che non si tratta di nulla di grave. Situazione simile per Jovic che nel ritiro della Serbia ha visto perdurare quell'acciacco che lo aveva tenuto fuori anche dalla partita contro il Verona di domenica.