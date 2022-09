Viola in Nazionale: tutti gli impegni dei convocati della Fiorentina

Finalmente la sosta, momento di respiro dagli impegni per la Fiorentina, reduce da un tour de force da record. Vincenzo Italiano potrà far rifiatare i suoi giocatori e recuperare chi ha avuto qualche problema fisico. Non tutti, però, rimarranno ad allenarsi ai "campini". Sono sette - più cinque nelle under - i giocatori che hanno lasciato Firenze. Ai convocati già previsti si è aggiunto Nico Gonzalez, appena rientrato in campo e in goal col Verona. L'argentino non doveva partire, ma l'infortunio di Dybala, ha fatto cambiare idea al Ct Scaloni. Una notizia che non può aver reso contenta la società gigliata e il suo tecnico che avrebbe preferito vederlo lavorare finalmente in gruppo.