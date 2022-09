Ufficiale: niente riposo per Nico Gonzalez, l’argentino convocato da Scaloni

Dopo le prime notizie rimbalzate in Argentina nella serata di ieri, è arrivata l'ufficialità da parte della stessa Nazionale albiceleste. Attraverso un tweet sul proprio profilo ufficiale la Seleccion fa sapere che l'esterno della Fiorentina, Nico Gonzalez, è stato convocato dal ct Scaloni per la tournèè in America in cui l'Argentina affronterà in amichevole Honduras e Giamaica. Nessun riposo a Firenze quindi per il giocatore, tornato in campo soltanto nell'ultimo spezzone della sfida contro il Verona dopo il lungo stop per infortunio. Di seguito il tweet dell'ufficialità: