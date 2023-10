Da Allegri a Mourinho: Italiano e i “complimenti dei nemici”

Da Marcello Lippi a Fabio Capello, da Arrigo Sacchi ad Allegri, passando per Spalletti fino ad arrivare a Mourinho e ai tanti che, in questi giorni, hanno indicato nella Fiorentina e nel suo allenatore la più bella novità

Fiorentina-Empoli, ore 20.45. Sulla carta infatti, tutto gioca a favore degli uomini di Italiano. Caricati a mille da un avvio di campionato (quasi) perfetto, circondati da un entusiasmo che non si respirava da tempo e con l’opportunità di scrivere un piccolo pezzo di storia. Vincere infatti, vorrebbe dire stabilire il record di punti dopo le prime nove giornate nell’era dei tre punti. E poi la valanga di complimenti per il gioco espresso (soprattutto nella vittoria di Napoli), i tanti riconoscimenti arrivati nelle ultime settimane. Da Marcello Lippi a Fabio Capello, da Arrigo Sacchi ad Allegri, passando per Spalletti fino ad arrivare a Mourinho e ai tanti che, in questi giorni, hanno indicato nella Fiorentina e nel suo allenatore la più bella novità di questo primo scorcio di stagione. Lo riporta il Corriere Fiorentino.