D. Lippi: “Italiano rimanga, può crescere insieme alla Fiorentina”

L'agente consiglia Vincenzo Italiano e dice la sua sulla rivelazione dell'esistenza della clausola nel contratto con la Fiorentina

Il contratto di Vincenzo Italiano con la Fiorentina scade nel 2023, ma, come è noto, è stata inserita una doppia clausola al momento della firma col club gigliato. Clausola rescissoria o no, Davide Lippi vorrebbe vedere Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina per un altro po’. «La soluzione migliore anche per lui - la definisce in un'intervista al Corriere Fiorentino - per dare continuità al progetto tecnico iniziato in estate e valorizzare ancora di più il suo lavoro».