Patrick Cutrone è pronto a lasciare nuovamente il Wolverhampton per tornare in Serie A. Sulle sue tracce c’è il Parma e il suo innesto in gialloblu riaprirebbe la strada per liberare due giocatori nel mirino della Fiorentina da diverse settimane, cioè Roberto Inglese e Gervinho. Per il primo vale un concetto utilizzato anche per la candidatura di Simone Zaza, ovvero che l’arrivo di Kokorin completa il reparto offensivo della Fiorentina. Per l’ivoriano, invece, il discorso sembra molto differente e sarebbe un arrivo assolutamente gradito a Prandelli. Lo scrive La Nazione.

