La Fiorentina ha ripreso i contatti con il Verona per Darko Lazovic [LA SCHEDA]. Il club viola si è mosso su una doppia soluzione: la prima è identica a quella che vestì di viola Amrabat, cioè acquisto a gennaio e trasferimento a Firenze in estate; la seconda prevede il trasferimento immediato e quindi si sta provando a convincere i gialloblu a trattare, magare con un prestito oneroso e riscatto obbligatorio a giugno. Difficile che nell’operazione possa rientrare Pulgar, che se dovesse lasciare la Fiorentina lo farà per andare a Sassuolo o Cagliari. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE – Attacco: Maxi Gomez obiettivo per l’estate. Kouame non si muove