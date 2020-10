Cutrone ha una missione: convincere Iachini a dargli una maglia da titolare

Il Corriere dello Sport racconta della disavventura che ha visto protagonista Patrick Cutrone con la selezione Under 21, costretta a rientrare senza giocare dall’Islanda, per via delle positività al Covid-19.

è pronto a rituffarsi nel triello che lo vede contendersi una maglia con Kouame e Vlahovic. L’ex rossonero vuol approfittare della gara di martedì contro l’Irlanda per rifinire la propria condizione e farsi trovare pronto mercoledì, al rientro a Firenze. Il numero 63con

Per il momento Patrick ha disputato appena 41 minuti nelle prime tre di campionato. Obiettivo adesso è cambiare marcia e prendersi una maglia da titolare, già contro lo Spezia. L’ultima volta dal 1′ risale a 70 giorni fa, quando al Franchi Chiesa e Milenkovic spazzarono via il Bologna.L’ivoriano rientrerà lo stesso giorno, il 14, mentre Dusan arriverà il giorno dopo. Meno di una settimana per convincere Iachini che può essere lui il centravanti in grado di trascinare la squadra.