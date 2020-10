Triello per il posto da bomber: il coraggio di prendere una scelta definitiva

La Nazione in edicola oggi scrive che i rimpianti per il centravanti che non è arrivato devono essere lasciati alle spalle. Uno dei tre attaccanti in rosa dovrà quindi essere scelto per il ruolo di titolare e coperto di fiducia, con la possibilità di sbagliare qualche partita senza ritrovarsi in panchina. Adesso conta il lavoro sul campo, sia di Vlahovic, che ha voluto fortemente rimanere a Firenze, sia di Kouamé, che aveva fatto vedere bellissime cose al Genoa, ma da seconda punta, sia di Cutrone, che ha accumulato meno di 45′ in tre partite. Il ragazzo ex Milan sa far male a partita in corso e pare questo il suo destino anche in viola; Vlahovic sembra avere le caratteristiche giuste per convertire in rete i suggerimenti di Ribery e Callejon, anche se la scelta fino ad ora è ricaduta sul suo collega ivoriano. Chissà, forse con un cambio di assetto le gerarchie cambieranno…

“CHIESA DOVEVA RINNOVARE, MA LUI E IL PADRE NON SI PRESENTARONO”