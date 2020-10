La Fiorentina ha lavorato senza i nazionali in vista della partita contro lo Spezia da disputare fra una settimana. Callejon e Barreca, che hanno svolto la prima seduta in gruppo, saranno convocati, così come i rientranti Pulgar e Ribery. Anche capitan Pezzella migliora, e da martedì potrà aggregarsi al resto della banda-Iachini. Lo scrive La Nazione.

“PEDRO? IL MIGLIOR 9 BRASILIANO DAI TEMPI DI ADRIANO”