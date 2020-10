Pedro, giornalista si sbilancia: “Il miglior numero 9 brasiliano dai tempi di Adriano”

Le prestazioni maiuscole di Pedro fanno discutere tanto in Italia quanto in Brasile. D’altra parte, considerata la media tenuta da inizio settembre a oggi di una rete ogni 73 minuti (tra campionato e Libertadores), sarebbe strano il contrario. Tra coloro che si sono lasciati andare di più nei giudizi c’è Marcelo Courrege, giornalista di Globo Tv: “Pedro è il miglior numero 9 brasiliano dai tempi Adriano l’Imperatore”, il suo commento su Twitter. Probabilmente è un po’ presto per sbilanciarsi, ma resta il fatto che Pedro si sta prendendo un bella rivincita in madrepatria dopo i cinque mesi da carneade a Firenze.