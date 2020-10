Il Sud America esalta Martinez Quarta e Pedro. Due patrimoni da valorizzare al massimo, la Fiorentina riflette

C’è chi lo fa con la maglia del club, chi in Nazionale. Il minimo comune denominatore resta il solito: l’eco dei commenti alle prestazioni di Martinez Quarta e Pedro arriva fino in Italia. Due situazioni assai diverse tra di loro ma che vedono entrambe la Fiorentina nel ruolo di spettatrice interessata. A stuzzicare maggiormente la fantasia dei tifosi sono le relazioni ultra positive, con tanto di video-focus sui social, sul conto del difensore argentino. Il debutto in gara ufficiale della notte scorsa con l’Argentina (avversario l’Ecuador, qualificazioni ai Mondiali 2022) è stato da incorniciare, il miglior biglietto da visita possibile da presentare a Iachini. Al tecnico viola toccherà l’onere (ma anche il piacere) di riorganizzare il parco difensori in modo da sfruttare al meglio la grinta ed i piedi buoni dell’investimento più oneroso del mercato della Fiorentina. Molto più di una riserva alle spalle di Milenkovic, Pezzella e Caceres.

Ancora da chiarire il futuro di Pedro, in prestito al Flamengo fino al 31/12/2020. Per lui un mese e mezzo da urlo, cavalcato con la media di una rete ogni 73 minuti tra campionato e Libertadores. Basterebbe che la Ribery & co. il Brasileiro e l’annoso problema del centravanti sarebbe risolto. Scherzi a parte: ovviamente l’Italia non è il Brasile, ma a prescindere dal suo valore reale e con la prospettiva del tempo appare chiaro che Pedro sia capitato nella Fiorentina sbagliata, al momento sbagliato, quando i postumi del grave infortunio al ginocchio probabilmente non erano ancora del tutto alle spalle. Ad oggi le possibilità di rivederlo a Firenze rasentano lo zero, ma l’avvicinarsi della scadenza del prestito, insieme alle ottime prestazioni fornite dal suo ritorno in madrepatria, impongono una riflessione su come capitalizzare al meglio un patrimonio di proprietà della Fiorentina. Quantomeno – come disse a gennaio Pradè – che sia un buon investimento.