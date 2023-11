Curva Fiesole: il messaggio forte alla Lega dei tifosi gigliati

La Curva Fiesole non sarà sugli spalti oggi per Fiorentina-Juventus. Una presa di posizione, quella del tifo, che era nell’aria già da ieri mattina quando, dopo aver capito che la Lega Serie A non aveva intenzione di rinviare il match del Franchi, la Curva ha iniziato a valutare un’azione di protesta per manifestare il proprio malcontento. In un primo momento, come scrive il Corriere dello Sport, i gruppi che guidano la Fiesole avevano preso in esame la possibilità di entrare allo stadio ma di non effettuare la coreografia in omaggio al 50° anniversario della nascita degli Ultras Viola e di fare uno sciopero del tifo. Alle fine però ha prevalso la linea dura, con la diserzione totale dello spicchio più caldo dell’impianto in quella che a Firenze è da sempre considerata la partita dell’anno. L’ultima volta che la Fiesole era rimasta quasi totalmente deserta era stato nella stagione 2021-’22, la prima dopo il biennio marchiato dal Covid, quando il tifo, per contestare la scelta di limitare la capienza dello stadio al 50% dei posti, invitò i sostenitori viola a non entrare. Nel frattempo, i danni del maltempo continuano a preoccupare e a tenere impegnati i soccorsi in quasi tutte le province della Toscana. Il bilancio dei morti, col ritrovamento del corpo di un 69enne disperso da giovedì a Campi Bisenzio, è salito a quota sette, mentre manca ancora all'appello un disperso.