Cukaricki, la probabile formazione: due dubbi per Matic, davati il solo Adetunji

Come scenderà in campo la formazione serba del Cukaricki al Franchi? Secondo i quotidiani italiani sono soltanto due i dubbi dell'allenatore Matic. Il modulo sarà il solito 4-2-3-1 speculare a quello della Fiorentina ma con un'idea di calcio molto più difensiva. In porta ci sarà il titolarissimo Belic, con la difesa composta da Tosic, Subotic e Vranjes e Rogan che si lotterà il posto sulla fascia destra con Stevanovic. I due mediani saranno Sissoko e il capitano Docic, mentre sulla trequarti il dubbio è tra Miladinovic, (favorito) e Stankovic con Adzic e Ivanovic come ali. La punta sarà il nigeriano Adetunji.