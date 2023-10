Cukaricki, Docic: “Una delle sfide più importanti, ma siamo preparati”

"Domani sera ci aspetta una grande partita, contro un'ottima squadra, la finalista dell'anno scorso. Siamo preparati per questa grande sfida, una delle sfide più importanti per me e per il club che rappresento. Spero di giocare tante altre partite di questo livello. Sicuramente il nostro atteggiamento non cambierà e dobbiamo migliorare nella gestione della sfida, però l'idea è quella di partire al massimo per trovar impreparata la Fiorentina per poi cercare di resistere nei minuti finali. Rispettiamo, comunque, la forza dell'avversario, che stavolta è più alta rispetto ad altre gare".