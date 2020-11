Crisi Ribery, la seconda stagione di FR7 a Firenze è un calvario. La dipendenza costa

Focus sulla situazione di Franck Ribery sul Corriere Fiorentino. Il francese viene definito “un re senza corona”, incapace da troppo tempo di trascinare la sua truppa. Ribery e la Fiorentina vivono in simbiosi ormai da un anno e mezzo, ma la dipendenza, si sa, non porta mai a niente di buono. La squadra, già di per sé timida, diventa inerme senza il numero sette viola. Un problema non da poco se consideriamo che quello contro il Benevento è solo l’ultimo di una lunga serie di infortuni che hanno tartassato Ribery durante la sua avventura a Firenze. Sarà sicuramente out in Coppa Italia, contro l’Udinese (mercoledì) ma potrebbe saltare anche la sfida di domenica prossima contro il Milan.

La partita di ieri doveva segnare un nuovo inizio per Franck. L’idea del mister, sposata in pieno dal francese, è semplice: meno quantità, più qualità. Eppure, nei quaranta minuti in cui è rimasto in campo, l’ex Bayern è parso lo stesso delle ultime, difficilissime partite targate Iachini. Tanti palloni giocati, ma nessun guizzo. Una crisi, quella di Ribery, testimoniata dai numeri: non segna dal 27 giugno (Lazio-Fiorentina) e ancora nessun sigillo in questo campionato nel quale ha lasciato il segno in una solo contro l’Inter. Non a caso, quella, è stata la miglior prestazione stagionale della Fiorentina. Per il resto poco o nulla.