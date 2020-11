Esame Vlahovic-Cutrone, Piatek prima alternativa. Viola attivi sul mercato brasiliano

Su La Nazione trova spazio anche il prossimo mercato della Fiorentina. Come ricorda il quotidiano, ci sono meno di 50 giorni a separare il brutto momento viola dal mercato di gennaio. Serviranno alla società per correggere i problemi della rosa attuale. Barone e Pradè hanno già iniziato a muoversi, ma cosa potrà fare la Fiorentina? Discorso aperto sul fronte attaccante: la sensazione è che il club voglia concretamente mettere in discussione Vlahovic, Cutrone e Kouamé per poi andare nella direzione di un innesto che possa essere garanzia di reti. L’ex Genoa, al momento, è quello con più chance di restare, mentre può essere diverso il discorso per le altre due punte.

Tutto questo mentre in entrata la candidatura di Piatek torna ad essere quella più facile da percorrere anche perché l’Hertha Berlino pare convinto a trattare sulla base delle cifre che aveva scartato in estate (prestito con obbligo di riscatto per un totale di 18 milioni). Più complicato (anche per l’inserimento) rimettersi nella scia di Milik, ma la Fiorentina continua a seguire con attenzione le manovre attorno al futuro del giocatore, mentre al netto di quanto potrà accadere con Pedro (il Flamengo può riscattarlo, ma su di lui ci sono anche Porto e Real), la società viola sembra di nuovo attiva sul mercato sudamericano e in particolare su quello brasiliano.