Criscito sul 3-3 di Genoa-Fiorentina: “Che occasione buttata”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex capitano del Genoa, Domenico Criscito, ricorda anche il duello per la Champions League nel 2008-09 tra la Fiorentina e il Grifone: "La definirei un’annata straordinaria, con loro due grandi protagonisti. Fu una lunga volata con la Fiorentina per centrare il 4° posto ed entrare in Champions. Finimmo a pari punti, ma ci piazzammo quinti per gli scontri diretti. Mi ricordo ancora oggi l’occasione buttata a Marassi: vincevamo 3-0 a mezz’ora dalla fine e fummo raggiunti da una tripletta di Mutu".