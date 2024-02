Così Italiano ha tamponato l’assenza di Bonaventura e ha salvato Beltran

Sei reti nelle ultime nove da titolare. Sei centri con sette tiri in porta, percentuale da tiratore scelto. Un exploit che coincide con un cambio di spartito per Vincenzo Italiano, che ha deciso di spostare Beltran, fino a dicembre nota stonata del tridente viola, alle spalle di un vero centravanti. Per brillare, il ragazzo di Cordoba ha dovuto quindi fare un passo indietro: non prima punta, ma attaccante d'assalto, capace d'attaccare l'area in inserimento. In un colpo solo Italiano ha tamponato (quantomeno parzialmente) la crisi offensiva legata al calo di rendimento di Giacomo Bonaventura e ha sgravato Beltran dell'incombenza del gioco spalle alla porta, fondamentale in cui l'ex River ha dimostrato di non eccellere. E così Beltran ha iniziato a vedere la porta: sono sei i gol in campionato, lo stesso bottino che Lautaro Martinez (spesso termine di paragone) aveva realizzato alla sua prima stagione in Italia. Lo riporta il Corriere dello Sport.