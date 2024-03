Cosa farà Belotti? A giugno il ritorno a Roma, ma la Fiorentina ha le sue carte

Il club viola ha bisogno di un centravanti vero e portarsi avanti con il lavoro non è mai sbagliato. Inoltre, la dirigenza della Fiorentina punterà forte sulla volontà del calciatore

Futuro, futuro e futuro. La Fiorentina ha davanti mesi impegnativi da gestire, con alcune situazione da risolvere. Se per Bonaventura il caso sembra rientrato, la dirigenza viola dovrà lavorare sul piano Belotti. L'attaccante della Fiorentina infatti, tornerà a Roma il 30 giugno ma Pradè e Burdisso stanno già iniziando a trattare per la sua permanenza. Il club viola ha bisogno di un centravanti vero e portarsi avanti con il lavoro non è mai sbagliato. Inoltre, la dirigenza della Fiorentina punterà forte sulla volontà del calciatore che a Firenze si trova davvero bene. Lo riporta la Nazione.