CorSport: Viaggio alle radici in casa Fiorentina, l’Europa è un incubo

L'avventura europea della Fiorentina sta diventato un vero e proprio incubo sia per la squadra, che per i tifosi. In campionato i viola non stanno riuscendo a sbloccarsi, sono addirittura sei i punti in meno rispetto alla scorsa stagione.

In Conference League è solamente uno il punto ottenuto in due partite, come L'RFS Riga, formazione che nel ranking UEFA è posizionata al 285° posto. Siamo a -5 dalla capolista e a -2 dall'Hearts, squadra scozzese. Inoltre, abbiamo realizzato solamente un gol, a differenza dei 4 subiti. La prossima sfida sarà decisiva per capire se rimarremo in corsa per proseguire la nostra avventura.

In campionato, invece, ci troviamo all'11° posto: 6 punti in 6 partite, ben 6 in meno rispetto alla passata stagione, dove in questo momento ci trovavamo al 5° posto in classifica. Italiano, dopo la sconfitta di Conference, è sembrato proprio deluso, sicuramente dando a tutti l'idea di non sapere come fare per ripartire. La scelta di non presentarsi in conferenza stampa, come scrive il Corriere dello Sport, questa volta sembrerebbe essere ben accetta da tutti. Non vorremmo nemmeno dimenticare l'infermeria strapiena di giocatori: Gonzalez, Castrovilli, Milenkovic, Dodo, Sottil e Zurkowski. Tutti calciatore che sono entrati in campo, giocando qualche minuto, e poi sono spariti.