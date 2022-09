Ferrara: “Fiorentina in Champions con punti di Femminile, Primavera e bolletta”

" I consigli di Allegri. Il ruolo di Mandragora Se anche Dazn gira.. .": è il titolo dell'articolo sarcastico di Benedetto Ferrara sulla Fiorentina per La Nazione. Riportiamo un sunto dell'articolo che potete leggere integralmente nel quotidiano in edicola:

"Povera Dazn, sepolta da una valanga di proteste di tifosi della Fiorentina. Il motivo? La partita di Istanbul dell’allegra banda di Italiano non ha subito alcuna interruzione dovuta a problemi tecnici ed è filata liscia come l’olio, il che ha generato notti insonni e incubi di un certo livello tipo il film horror «The ring».

In ogni caso è sempre giusto premettere che la squadra femminile va bene, la Primavera anche e se si sommano i punti aggiungendo la bolletta dell’Enel di agosto arrivi praticamente in Champions.. (…). Alla partita tra l’altro ha assistito il grande Fatih Terim, Accanto a lui anche alcuni osservatori dell’Antella, giunti in Turchia per visionare la prestazione di Ikonè, già ribattezzato Ikonèra, forte investimento della società. .