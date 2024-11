Secondo il Corriere dello Sport, Gudmundsson sarà convocato contro il Come e sarà titolare contro l'Inter

La notizia di ieri, trapelata dal Viola Park, è il ritorno in gruppo di Albert Gudmundsson. L'ex Genoa, dopo l'infortunio che l'ha tenuto quasi due mesi lontano dal campo, è pronto per aiutare la Fiorentina in questa sua impresa tra i primi posti della classifica.