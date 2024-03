CorSport: “Serenità ritrovata per Bonaventura. Possibile rinnovo fino al 2025”

La grande prestazione di Giacomo Bonaventura è stata una delle migliori novità della gara contro la Lazio. Vincenzo Italiano gli ha cucito addosso un ruolo tanto inedito quanto efficace, consentendogli di spaziare per tutto il centrocampo partendo dalla mediana. Si direbbe che l’allenatore viola abbia trovato anche la formula per impiegare contemporaneamente l’ex Milan e Lucas Beltran, ormai seconda punta di fatto. La riposta di Bonaventura è arrivata chiara, dato che oltre al gol il centrocampista ha creato pericoli e mosso il pallone con costanza. Così come molto alta è stata la percentuale nel rapporto fra passaggi tentati e riusciti, cioè il 90%. Non da meno il suo apporto in fatto di recuperi. In un certo senso ci si aspettava una reazione da Bonaventura, sia in nome dei patti stretti con allenatore e compagni, sia per la ritrovata serenità che era trapelata dal Viola Park. Nella settimana più lunga, quella che ha portato dal pareggio contro l’Empoli al successo con la Lazio, al centro sportivo è tornato il bel tempo. Concentrazione e allegria, proprio come a inizio anno quando Bonaventura aveva preso in mano il timone traghettando la Fiorentina, prima della bufera, assieme agli altri imprescindibili del gruppo. Il leader tecnico e carismatico ha ripreso a brillare, e lo si nota anche dalle immagini di rito postate sui social dal club ogni giorno, alla fine delle sedute di squadra. Spensieratezza e tanti sorrisi, a suggellare l’unione riscoperta. La scadenza attuale è prevista nel mese di giugno, con rinnovo automatico per un altro anno al superamento di determinate condizioni. Le quali altro non sono che il numero di presenze: il 70%. La sensazione è che, se la vicenda non dovesse subire ulteriori capovolgimenti, si potrebbe raggiungere la fumata bianca. E continuare insieme. Lo riporta il Corriere dello sport.