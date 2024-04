CorSport recrimina: “Fiorentina, troppo poco. Vantaggio non decisivo”

Uno a zero per i viola è un buon vantaggio, ma non decisivo. Non è del tutto rassicurante in vista del ritorno, ma è poco soprattutto per quanto la Fiorentina ha prodotto e sciupato, o meglio, per quanto le ha tolto Carnesecchi con tre parate spaziali, peraltro sotto gli occhi di Spalletti. Ha giocato quasi sempre la squadra di Italiano, con qualità, intensità, ritmo e aggressività. L’Atalanta è rimasta sorpresa, in certi momenti tramortita. Se la Fiorentina ripete la stessa partita a Bergamo, allora quel “poco” diventa sufficiente per arrivare alla seconda finale consecutiva di Coppa Italia. Se poi, una volta tanto, riuscirà ad essere anche concreta, allora sarà festa vera. Lo riporta il Corriere dello Sport.