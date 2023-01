CorSport: Jovic titolare vs Samp. Fuori Terracciano, torna Gollini?

Le scelte di formazione di Italiano in vista di Fiorentina-Sampdoria

In attesa degli accertamenti alla caviglia infortunata di Cabral , è scontata l'esclusione del brasiliano dalla formazione anti-Samp. Per il Corriere dello Sport il suo posto sarà preso da Luka Jovic . Precauzionalmente fuori anche Terracciano dopo la ferita alla gamba rimediata con i neroverdi. A difendere la porta ci sarà verosimilmente Gollini , pur rimanendo aperta l’ipotesi Cerofolini. La formazione di Italiano sarà nell’ottica di garantirsi una Fiorentina competitiva, senza pensare alla trasferta di domenica con la Roma.

L'undici completo

La linea difensiva sarà composta da Dodo, Quarta, uno tra Milenkovic e Igor più Terzic, di solito preferito a Biraghi in queste occasioni. A centrocampo Amrabat disponibile, nonostante le sue condizioni atletiche non siano ancora ottimali. Bianco e Duncan sono pronti a giocare come contro Monza e Sassuolo. Infine, i trequartisti a supporto di Jovic: Ikoné-Barak-Saponara.