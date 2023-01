Verso la Samp: Mandragora e Cabral out, Kouame davanti a Jovic

Dopo la vittoria contro il Sassuolo in casa Fiorentina il clima è positivo - racconta La Nazione. La squadra prepara la sfida di domani contro la Samp facendo la conta dei disponibili. Ieri all’allenamento non ha preso parte Mandragora che viaggia verso un altro forfait. L’obiettivo per lui è la Roma, ma la sua condizione andrà valutata giorno dopo giorno. Cabral ha effettuato ieri i controlli di routine dopo l’infortunio alla caviglia patito nel finale del primo tempo col Sassuolo. La Fiorentina farà sapere oggi le sue condizioni, ma con ogni probabilità l’attaccante non sarà disponibile.

Dubbio sul centravanti

Italiano dovrà naturalmente fare a meno anche di Sottil e Zurkowski, in attesa che si concretizzi il suo passaggio allo Spezia. Le buone notizie sono arrivate da Amrabat, che ha intensificato il lavoro in gruppo ed è ormai pronto per riprendersi la sua maglia da titolare. Sta bene anche Jovic, ma tutto lascia pensare che domani la prima punta possa essere Kouame. Partita importante anche per aumentare i minuti nelle gambe di Castrovilli e Gonzalez, due pedine fondamentali per la seconda parte di stagione.