CorSport: “Italiano incontra il Torino. Cairo lo stima da molto tempo”

Tra Vincenzo Italiano e la Fiorentina adesso si inserisce il Torino. Questa la notizia del Corriere dello Sport che sottolinea come il club di Cairo abbia avviato i contatti per convincere l'attuale allenatore viola a prendere il posto di Ivan Juric. L'avventura di Italiano a Firenze è giunta al termine e la clausola di rinnovo automatico in caso di Europa League lascia parecchie incertezze, essendo valida solo per un anno. Per questo motivo la Fiorentina non la sta prendendo in considerazione. Italiano lascerà Firenze, ma intanto si concentra a regalare a Commisso un trofeo. Nel mentre però, il Torino ha incontrato e incontrerà Italiano per cercare di trovare un accordo concreto. Cairo lo stima da molto tempo e anche le parole di Italiano stesso dopo Torino-Fiorentina hanno confermato questo rapporto ottimo. Chissà se sarà una leva decisiva per il futuro dell'allenatore viola. Intanto però, Italiano si concentra solo sul presente e sulla possibilità di vincere un trofeo. Per il futuro della panchina viola rimane in pole Raffaele Palladino.