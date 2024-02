CorSport: “Italiano ha spesso dominato con Sarri, ma è stato sempre fregato”

Fiorentina-Lazio è anche la sfida tra due allenatori che portano avanti la loro idea di gioco con forza e determinazione. Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano si sono presi la scena del calcio italiano e non solo con le loro idee e innovazioni. Il Corriere dello Sport si sofferma sugli scontri tra i due che vedono Italiano praticamente sempre battuto dalla Lazio di Sarri. L'allenatore della Fiorentina per sua sventura, ha strappato un solo punto a Sarri in cinque incroci nonostante la sua Fiorentina abbia spesso dominato le sfide con la Lazio, senza riuscire a vincerle. E’ stato sempre fregato. Ora è Sarri a non voler essere fregato dai regolamenti di conti, dalle trappole del destino. Italiano, dominando dominando, spesso è stato infilzato in contropiede. Ma come tutti, sia Italiano che Sarri hanno le loro fissazioni. L'allenatore della Lazio però, almeno a Torino, ha messo in campo un qualcosa di diverso.