Continua l'interesse della Fiorentina nei confronti di Cristian Shpendi (CONOSCIAMOLO) . Daniele Pradè avrebbe individuato in lui il profilo perfetto per l'attacco viola, ma non per questo gennaio.

Infatti, come sottolinea il Corriere dello Sport, la Fiorentina potrebbe tentare di prendere a gennaio l'attaccante albanese e lasciarlo in prestito al Cesena per tutta la stagione. Un po' come fatto con Sofyan Amrabat, Youssef Maleh e Abdelhamid Sabiri. Oltre a Nicolas Valentini, bloccato a giugno ma in arrivo fra poco più di un mese. Il suo contratto scade nel 2026.