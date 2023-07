CorSport: “Il Napoli vuole Castrovilli. La Fiorentina chiede uno scambio”

Il centrocampista della Fiorentina non trova l'accordo con la società per il rinnovo e quindi si aprono le possibilità di cessione. Castrovilli piace molto al Napoli, che lo vorrebbe per sostituire Ndombele

"Garcia vuole Castrovilli". Questa la notizia riportata dal Corriere dello Sport questa mattina. Il centrocampista della Fiorentina non trova l'accordo con la società per il rinnovo e quindi si aprono le possibilità di cessione. Castrovilli piace molto al Napoli, che lo vorrebbe per sostituire Ndombele, visto soprattutto le difficoltà ad arrivare a Lo Celso. E la Fiorentina come ha risposto a questo sondaggio del Napoli? Secondo il quotidiano, Italiano vorrebbe Demme. Il club viola spera di intavolare uno scambio alla pari, ma il Napoli sta riflettendo su questa possibilità. Il centrocampista di Garcia piace molto all'Hertha.