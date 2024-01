CorSport: “Fatica ed errori! Fiorentina inesistente nel primo tempo”

Due volte avanti l’Udinese, due volte capace la Fiorentina di riprendere i bianconeri e conquistare un pareggio che la mantiene al quarto posto, ma quanta fatica c’è voluta a rimediare a errori e atteggiamento, evidenziati soprattutto nei quarantacinque minuti iniziali perfino troppo brutti per essere veri. Ma lo erano stati e i friulani ne avevano prontamente approfittato, come invece non sono riusciti a fare nella ripresa sul nuovo vantaggio: perché la Fiorentina ha un modo tutto suo per andare oltre i propri limiti individuali e del collettivo, un po’ con i cambi a compensare, un po’ con quell’ardore che sommato alle giocate dei singoli serve nelle situazioni più complicate. E alla fine, contro un’Udinese che deve rammaricarsi per non averci creduto fino in fondo, il pareggio tiene Biraghi e compagni lassù all’ultimo posto che vale la zona Champions: con l’aggiunta di valore che l’ha ottenuto grazie ai gol di Beltran e Nzola, a segno insieme per la prima volta dall’inizio della stagione. In tutto questo la Fiorentina ha giocato un primo tempo pessimo, anzi non l’ha giocato proprio, senza nessuno dei due registi in campo per poter creare azioni, con gli esterni offensivi che si perdevano non appena il pallone arrivava anche solo dalle parti dell’area di rigore friulana, con i difensori spesso disattenti. Lo riporta il Corriere dello Sport.