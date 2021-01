L’Inter su Caicedo. E’ la voce rimbalzata ieri, che non ha trovato conferme né a Milano né a Formello. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Conte cerca un vice Lukaku, ma Suning non ha gli 8 milioni che convincerebbero Lotito a cedere il Panterone. Un attaccante lo cercano anche Juve e Fiorentina. I bianconeri sono nelle stesse condizioni dell’Inter, cerca occasioni. Mentre I viola sono gli unici che possono spendere dopo aver ceduto Pedro (14 milioni di incasso) e in attesa di una possibile vendita di Kouame. La Lazio, però, continua a negare di aver ricevuto offerte per Caicedo. Da qui all’1 febbraio la sua posizione rischia di rimanere in bilico, verranno ascoltate eventuali proposte interessanti anche se Inzaghi proverà a tenersi stretto l’ecuadoriano almeno fino a giugno. (La Scheda dell’attaccante)

CALCIOMERCATO invernale – Clicca per leggere la lista dei trasferimenti aggiornata

Attacco, tante opzioni ma mosse da chiarire. Kouame, cessione congelata. Gli obiettivi…