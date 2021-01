Attacco, tante opzioni ma mosse da chiarire. Kouame, cessione congelata. Gli obiettivi…

L’attacco è il reparto che più di ogni altro è finito nel mirino della Fiorentina in ottica mercato, ma la società deve prima capire quali mosse potrà fare. Per questo motivo è stata congelata la posizione di Kouame, che piace al Torino ma anche in Inghilterra e in Francia. Da tenere d’occhio l’opzione El Shaarawy, che piace anche alla Roma. Per quanto riguarda Inglese, considerato un potenziale obiettivo viola per sostituire Cutrone, il cambio di allenatore al Parma ha temporaneamente bloccato la cessione. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE – Mercato, messaggio chiaro di Prandelli alla società. Acquisti? Dopo il 20/1. Commisso…

LEGGI ANCHE – Kouame, c’è sempre il Torino ma le cifre sono più basse. Il punto