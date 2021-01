Mercato, messaggio chiaro di Prandelli alla società. Acquisti? Dopo il 20/1. Commisso…

Il mercato della Fiorentina è in una fase di stallo apparente. Prandelli ha recapitato un messaggio chiaro alla società: essenziale sfoltire il gruppo lasciando partire gli scontenti, ma è augurabile e necessario che dalle altre squadre non arrivino altri scontenti che hanno avuto poche occasioni per giocare. I rinforzi dovranno essere funzionali e pronti all’uso. Non sono chiari i tempi del ritorno a Firenze di Rocco Commisso, ma dalla società fanno sapere che influirà poco sulle scelte di mercato perché i contatti con Barone e Pradè sono quotidiani, più volte al giorno, quindi l’operatività è garantita. Sempre dalla società filtra che i colpi in entrata sono previsti dopo il 20 gennaio. Lo riporta La Nazione.

