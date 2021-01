Di seguito un estratto dell’articolo di Alfredo Pedullà su gazzetta.it: “La Fiorentina deve stare attenta a non mandare in rovina un’altra sessione perché poi non ci sarebbe da meravigliarsi se le cose peggiorassero. E andrebbero messi a posto i contratti di Milenkovic e Pezzella, tutt’altro che lunghi, ma la sensazione è che entrambi abbiano deciso di andar via. Se Milenkovic dovesse partire a luglio, il club ci ricaverebbe poco”.

Pedullà ha poi proseguito: “Tutelare Vlahovic va bene, giusto non prendere un attaccante che possa fargli ombra e mettere in discussione la titolarità. Ingaggiare Callejon e Bonaventura senza un ritorno tecnico, anzi giocano sempre meno, è l’ennesimo salto nel buio che non può essere cancellato da una trionfale notte in casa della Juve. Il progetto Commisso sta andando avanti a piede lento e con un bel mucchio di difficoltà”.