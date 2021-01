Fiorentina, Caicedo si complica: irrompe l’Inter sull’attaccante della Lazio. Le ultime

Le quotazioni di Felipe Caicedo in orbita Fiorentina sono drasticamente in ribasso. Il gol segnato mercoledì proprio ai viola, dove Inzaghi lo ha rilanciato titolare dimostrando di avere ancora fiducia in lui, e le successive smentite di Tare, hanno fatto capire che non sarà facile portare l’attaccante a Firenze. E adesso spunta anche l’interessamento dell’Inter, che sta cercando un giocatore con le sue caratteristiche che possa fare da alternativa a Lukaku. Secondo Sport Mediaset, Conte avrebbe fatto proprio il nome di Caicedo e il sito lalaziosiamonoi.it aggiunge che l’Inter starebbe per formulare un’offerta da 7 milioni a Lotito. >>ATTACCO VIOLA, SPUNTA UN GIOCATORE DEL FEYENOORD