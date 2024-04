CorSport duro: “La Fiorentina prende dei gol da follia. Ma come si fa?!”

Il Corriere dello Sport attacca duramente la Fiorentina: "L’ennesima follia di una squadra che non conosce la parola equilibrio: tutti davanti, in 10 contro 11, contropiede, gol di Lookman. Ma come si fa?"

In finale di Coppa Italia la Juventus troverà l’Atalanta, la squadra che ha creato di più, quella più dotata sul piano tecnico. La Fiorentina ha resistito fino all’espulsione di Milenkovic che ha costretto i viola a giocare in dieci per 40 minuti. È stata perfino vicina a una specie di miracolo quando, con l’uomo in meno, ha pareggiato con Quarta. Poi Scamacca, con un capolavoro, ha riportato l’Atalanta in vantaggio, Lookman ha firmato il 3-1 e Pasalic ha chiuso il conto col 4-1. Vittoria netta e meritata, ma la Fiorentina ha preso dei gol da follia. L’ultimo un’assurdità mai vista: in 10, a un minuto dal 95', era tutta nella metà campo dell’Atalanta per una rimessa laterale. È partito Scamacca e Lookman, nella prateria, ha segnato. Ovviamente anche il gol di Pasalic è arrivato con un contropiede. L’ennesima follia di una squadra che non conosce la parola equilibrio: tutti davanti, in 10 contro 11, contropiede, gol di Lookman. Ma come si fa? Lo riporta il Corriere dello Sport.