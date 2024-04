CorSport: “De Laurentiis ha già parlato con Manna. L’obiettivo è Italiano”

De Laurentiis attende, però lavora e non si ferma: con lui, del resto, la sorpresa è sempre all’ordine del giorno. Del minuto, a volte dell’istante. È da un bel po’, invece, che il presidente del Napoli palesa la sua stima nei confronti di Vincenzo Italiano, 46 anni, allenatore della Fiorentina che ciclicamente, da anni, viene accostato alla panchina azzurra: è accaduto ai tempi dello Spezia, poi una stagione fa, poi ancora. Ancora oggi: il suo nome è sempre presente nei casting di Adl, ma in estate era legato ancora a doppio filo alla Fiorentina, il suo rapporto con Commisso imponeva rispetto e per di più c’era una clausola rescissoria nel contratto. La storia tra Italiano e la Viola, però, è ormai al bivio, e così la questione è tornata d’attualità. E il presidente ne ha discusso con Manna, ovviamente. Lo riporta il Corriere dello Sport.