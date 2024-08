CorSport: “De Gea ha avuto rassicurazioni, giocherà. Ma Terracciano resiste”

Nel frattempo, si avvicina la partita contro il Parma, ma De Gea, appena arrivato, probabilmente non sarà ancora pronto, lasciando spazio a Terracciano. La situazione di altri portieri, come Christensen e il giovane Martinelli, dipende dalle scelte di Terracciano: se resterà, Martinelli potrebbe essere mandato in Serie B per fare esperienza, altrimenti rimarrà per imparare da De Gea. Lo riporta il Corriere dello Sport.