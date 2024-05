CorSport: “Commisso provato, ma non molla. Aquilani se non rimane Italiano”

Il Corriere dello Sport fa il punto sul futuro della panchina viola. Tutto gira intorno a Rocco Commisso. Il Presidente della Fiorentina infatti, in caso di vittoria di Conference League potrebbe offrire un rinnovo di contratto a Vincenzo Italiano che, in questo momento, ha in testa solo Torino e Napoli. In caso di addio, ecco che Palladino e Gilardino prendono quota come possibili sostituti. Intanto, da Pisa, giungono voci di un incontro tra Aquilani e il presidente Corrado. L'ex centrocampista della Roma ha già avvisato, in caso di chiamata dalla Fiorentina sarà addio. Alberto Aquilani piace a Commisso che lo conosce bene e potrebbe diventare la prima scelta della società gigliata. A meno, ovviamente, di un colpo inaspettato di Commisso. Che, seppur stanco e provato da mesi di dolore e stress, non sembra aver intenzione di mollare.