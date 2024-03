CorSport: “Belotti a Firenze? Non sarà facile convincere la Roma”

Come Piatek, Cabral, Jovic e Nzola anche Belotti è stato colpito dalla maledizione dei centravanti. Dopo la cessione di Dusan Vlahovic la Fiorentina vive momenti complicati per quanto riguarda i gol. L'ex Roma è fermo a uno, ma giudicarlo solo per la sua fase realizzativa sarebbe a dir poco superficiale. Infatti, "Il Gallo" ha dimostrato di saper gestire da solo il reparto offensivo della Fiorentina, lottando e guadagnandosi la fiducia totale di Vincenzo Italiano. Il Corriere dello Sport si sofferma anche sul futuro dell'attaccante. Due sono gli obiettivi del calciatore: il primo è quello di centrare la convocazione per l'Europeo con l'Italia di Spalletti, ma subito dopo c'è la Fiorentina. Non sarà facile convincere la Roma, ma la volontà del giocatore è quella di rimanere a Firenze.