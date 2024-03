CorSport avverte: “Se Italiano affidasse Dybala a Biraghi potrebbe finire male”

Un ex viola è già stato impallinato giovedì sera. Igor contro Dybala, i muscoli contro il genio: quando mai lo prende? E infatti non l’ha mai preso. Stasera Italiano non seguirà la traccia del suo collega e compare di filosofia applicata al calcio, non farà come De Zerbi, anche perché se affidasse l’argentino al capitano Biraghi potrebbe finire allo stesso modo di Roma-Brighton. Ci vorrà qualcosa di diverso da una marcatura diretta. E’ innegabile che oggi la distanza tecnica fra le due squadre sia di nuovo ampia, forse più di quanto suggerisca la classifica con i cinque punti che le separano. L’ultimo Dybala, che è pure il miglior Dybala della stagione, fa paura. Ora che sta bene fisicamente, può dare alla Roma qualcosa di unico, la qualità di una giocata risolutiva, più banalmente il colpo del campione. A Italiano non sarà sfuggito l’elementare ma efficace meccanismo che ha permesso alla Roma di segnare l’1-0 contro il Brighton: verticalizzazione pronta, rapida e precisa di Paredes per Dybala sfuggito alle spalle dell’altissima difesa dezerbiana, pallone agganciato dall’argentino, portiere aggirato, gol. Ecco, quello è un gol che la Fiorentina prende con una certa consuetudine e se davanti si ritrova quel fenomeno di argentino il rischio aumenta. Lo riporta il Corriere dello Sport.