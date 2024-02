CorSport: “Italiano riflette sul cambio modulo, due le ipotesi”

Quale modulo per la Fiorentina? Vedremo la strada che intraprenderà Vincenzo Italiano per risollevare la Fiorentina.

Cambiare per vincere. Sembra questa la strada intrapresa dalla Fiorentina per uscire dalla crisi nera del 2024, almeno secondo il Corriere dello Sport. Vincenzo Italiano, nei giorni di preparazione alla sfida contro la Lazio di Sarri, sta valutando due alternative al suo 4-2-3-1 che partono dalla difesa. La prima ipotesi, il 4-3-2-1, partirebbe dalla difesa a quattro andando però a rinforzare il centrocampo. Mentre la seconda ipotesi, il 3-4-1-2, avrebbe come base quella difesa a tre introdotta quest'anno dall'allenatore della Fiorentina, ma soprattutto da un attacco senza esterni. In questo momento, il punto debole della Fiorentina. Vedremo quale strada intraprenderà Vincenzo Italiano per risollevare la Fiorentina.