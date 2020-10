Nell’analisi de Il Corriere dello Sport, il quotidiano sportivo ricorda le numerose volte che José María Callejón ha colpito la Fiorentina da avversario. Il laterale spagnolo è in grado di stravolgere in meglio la fase offensiva di una squadra grazie ad i suoi preziosi assist ed alla sua concretezza sotto porta. Tuttavia per rendere al meglio ha bisogno di essere utilizzato con cognizione di causa. Iachini lo sa bene e starebbe pensando di cucirgli addosso l’abito migliore, un 3-4-3 dal potenziale offensivo quasi illimitato. Più complicato invece trovare in contemporanea un assetto difensivo solido.