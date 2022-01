Corradini: “Obiettivo vincere ogni gara, lavoro per esordire in Serie A”

Il capitano della Primavera di Aquilani racconta la ripartenza dopo oltre 40 giorni di stop causa covid: oggi al Franchi col Bologna

"Abbiamo vissuto la sosta forzata con un po’ di apprensione, non sapevamo quanto sarebbe durata. Riprendere a lavorare ha avuto un effetto positivo. Il calendario è molto fitto, sarà una seconda parte di stagione particolare. Vogliamo dimostrare il nostro valore. I compagni che hanno avuto il Covid stanno bene, lo hanno superato senza problemi. Siamo ancora euforici per la vittoria in Supercoppa ma adesso la testa deve essere rivolta al campionato e alla Coppa Italia. L’obiettivo è lo stesso di inizio anno, provare a vincere ogni gara. Serie A? Lavoro ogni giorno per questo. È un traguardo che dovrò meritare. Adesso dipende da me".